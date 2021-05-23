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أخصائي أمراض جلدية يطمئن المصريين بشأن "الفطر الأسود"

الأحد 23/مايو/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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طمئن الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، المواطنين من مرض الفطر الأسود، قائلا: "لا داعي للخوف والتوتر من الفطر الأسود، اطمئنوا".

وأشار الناظر، ان الإصابة بالفطر الأسود، نادرة الحدوث وفي الأونة الأخيرة أصاب عدد قليل من مرضى كورونا في الهند ولازال العلماء هناك يبحثون عن السبب هل هو بسبب الأدوية التي يتناولها المريض أم بسبب ضعف مناعته.

وأوضح أن الفطر الأسود، هو فطر ينمو في التربة الرطبة وعلى ثمار الفاكهة والخضراوات المتحللة، ويصيب أحيانا بعض الاشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة مثل الإيدز أو مرضى السكر أو من يتناولون أدوية قوية للمناعة أو الكورتيزون بكميات عالية أو المضادات الحيوية لفترات طويلة.

وأكد الناظر، أن المرض قد يصيب الجلد بعد التعرض لخدوش أو جروح ويظهر على هيئة حبوب وبثور وقرح يصاحبها لون أسود قد يصيب الأغشية المخاطية للأنف مع تكون لون أسود وقد يصيب الجيوب الأنفية ويسبب تورم الوجه والتهابه وتكون لون داكن، وقد يصيب العين ويسبب التهابات شديدة وتكون لون أسود أيضا، وقد يصيب الفم تاركا لون أسود وقد يصيب القصبة الهوائية والرئتين مع كحة شديدة مؤلمة وقد يصل للأوعية الدموية.

وأوضح استشارى الأمراض الجلدية، أنه يتم علاجه بدواء Amphotercin B تحت إشراف طبي من خلال حقنه عن طريق الوريد مدة من 4 إلى ٦ أسابيع.

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