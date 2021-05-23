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حيرة في ريال مدريد بسبب خليفة زيدان

الأحد 23/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مقعد المدير الفني لريال مدريد الإسباني تحول إلى صداع مزمن في رأس فلورنتينو بيريز رئيس الملكي وذلك في ظل ضعف البدائل المطروحة أمامه لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن زيدان يقضي ساعاته الأخيرة داخل ريال مدريد ولن يكمل عقده، حيث سيرحل في الصيف المقبل.

وألمح البرنامج الإسباني أن إدارة ريال مدريد لا ترى أي بديل مقنع لزيدان من الأسماء المطروحة حاليًا لخلافته.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن كلا من ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق وراؤول جونزاليس المدير الفني للكاستيا في ريال مدريد ارتبطوا بخلافة زيدان.

ولفت البرنامج الإسباني أن ريال مدريد أنهى الموسم الحالي بدون الحصول على أية بطولة عقب خسارة الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا.

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