بالإنابة عن محافظ الدقهلية.. نائب المحافظ يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصري في الصالة المغطاه



جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعايته بإطلاق مبادرة اولمبياد الطفل المصري في كافة الألعاب الرياضية ليخرج لنا جيل جديد يشارك في كافة المحافل الرياضية الدولية، وبالتنسيق الكامل بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في هذا الشأن.



ونقل " نائب المحافظ " تحيات وتقدير الدكتور أيمن مختار الي جميع الحضور وقال ان أولمبياد الطفل المصري يهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزين رياضيا وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم محاكاة الأولمبياد للطفل المصري، وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات.



ووجه " الشيخ " الشكر والتقدير لكل الأسر التي تدعم ابنائها للمشاركة في الأنشطة الرياضية ولكل القائمين علي تدريب وتأهيل ابنائنا للمشاركة في اولمبياد الطفل المصري ورفع اسم محافظة الدقهلية وسط محافظات مصر.



وثمن "محافظ الدقهلية " اهتمام الدولة بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم والدور الفعال الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تنظيم العديد من المبادرات والأنشطة التي تعمل على إخراج طاقة الشباب والنشء في أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم.



ومن جانبه أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى الفئات العمرية المستهدفة للمشاركة في اولمبياد الطفل المصري تتراوح أعمارهم من ١٢ حتى ١٤ عام وان عدد المشاركين من محافظة الدقهلية يبلغ 10 آلاف مشارك ومشاركة من اصل 100 ألف مشارك علي مستوي الجمهورية وعلي كل من يرغب في التسجيل في اولمبياد الطفل المصري التوجه إلى مراكز الشباب المتاح التسجيل بها وعددها 10 مركز شباب علي مستوي المحافظة وهم (استاد المنصورة ومركز شباب مدينة السنبلاوين ومركز شباب مدينة ميت غمر ومركز شباب الدراكسة إدارة منية النصر ومركز شباب الخشاشنه والمرساه إدارة دكرنس ومركز شباب كفر الصالحات إدارة بني عبيد ومركز شباب مدينة المنزلة ومركز شباب بداوي إدارة المنصورة ومركز شباب السعدية إدارة شباب شربين ونادي طلخا الرياضي ) موضحا أن الرابط الخاص بالاستمارات والذي يوجد به جميع الشروط.



كما أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن التصفيات ستتم على ثلاث مراحل الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة والنهائية علي مستوي الجمهورية.



والجدير بالذكر أنه يحق للمتقدمين اختيار أي لعبة من الألعاب الـ12 الآتية ( كرة قدم خماسي-كرة سلة- كرة الطائرة- كرة يد- تنس طاولة فردي زوجي)، (ألعاب القوى: عدو 100م- وثب طويل- رمى جلة- كاراتية: كاتا- تايكوندو - كروجى- سباحة- مصارعة- ملاكمة- رفع اثقال- جودو) والأولمبياد تقدم جوائز مالية وميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى.



وعقب الانتهاء من مراسم إيقاد الشعلة وعرض بعض الفقرات الفنية المختلفة قام نائب المحافظ بتكريم الفائزين الحاصلين علي المراكز الأولي علي مستوي الجمهورية في اولمبياد 2020 في نسخته الثانيه، كما قام وكيل وزارة الشباب والرياضة بتسليم درع المديرية الي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تسلمه نائب المحافظ، كما قام أيضًا وكيل الوزارة بتسليم درع المديرية الي الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ تقديرا لجهودهم المتواصلة في دعم الرياضة والرياضيين بالدقهلية.

اناب الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ مساء اليوم الأحد بإيقاد شعلة فعاليات نموذج محاكاة «أولمبياد الطفل المصري» في نسخته الثالثة 2021 من داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة وسط الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بحضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضه بالدقهلية والدكتورة سارة عبدالحميد متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP.