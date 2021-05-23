عضو اتحاد الغرف السياحة: السعودية لم تُعلن حتى الآن اشتراطات وأعداد الحجاج لهذا العام

قال ناصر ترك، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحة، إن المملكة العربية السعودية لم تُعلن حتى الآن الاشتراطات والأعداد التي ستسمح لها بالحج في الموسم الحالي.



وأضاف "ترك" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن أسعار الحج ستختلف هذا العام، ومن المتوقع أن تكون مرتفعة أو أن تأتي الأسعار ببرامج مسعرة من المملكة.



وأشار إلى أن الشروط المبدئية للحج هو الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة المصرية قامت بتوفير ملايين من الجرعات والتي تسمح بتطعيم المواطنين الذين يريدون الحج.



وتوقع عضو الاتحاد المصري للسياحة، أن يتم السماح بحج 50 ألف مواطن من مصر، متوقعًا أن تقوم الدولة بمخاطبة الجانب السعودي من أجل زيادة هذه الأعداد خاصة مع توافر اللقاحات.



وفي تصريحات سابقة قال أنه في موسم الحج والعمرة ينشط من يتحايلون على المواطنين، لافتا إلى أن التأشيرات الإلكترونية التي ظهرت هذا العام كانت فرصة للتحايل.



وأضاف إلى أنهم يعملون على توعية المواطنين، لافتا إلى أن الإعلانات على "السوشيال ميديا" وهمية ويجب محاسبتهم حسابا شديدًا.



وكشف أن أسعار الحج البري لمدة 25 يوم حوالي 54 ألف شاملة التغذية، أما الطيران يبدأ من 53 ألف بدون التذكرة، وهذا المستوى الاقتصادي، والأربع نجوم يبدأ من 90 ألف، والخمس نجوم يصل إلى 125 ألف.