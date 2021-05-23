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بريطانيا: لقاحا "أسترازينيكا" و"فايزر" فعالان ضد المتحور الهندي من كورونا

الأحد 23/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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توصلت دراسة رسمية أجرتها هيئة الصحة العامة في بريطانيا إلى أن لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" يوفران حماية فعالة ضد السلالة التي ظهرت لأول مرة في الهند.

 

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مسؤولي الصحة البريطانيين أعربوا عن تفاؤلهم اليوم الأحد من إمكانية رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المتبقية في بلادهم في يونيو المقبل.

 

وخلصت دراسة، الى أن لقاح "فايزر" فعال بنسبة 88% ضد السلالة بعد جرعتين، بينما كان لقاح "أسترازينيكا" فعالا بنسبة 60% بعد الجرعتين.

 

كما توصلت الدراسة، التي أجريت في الفترة ما بين الخامس من أبريل والسادس عشر من مايو، إلى أن اللقاح كان فعالا تقريبا حيال الأمراض المصحوبة بأعراض من السلالة الهندية.

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