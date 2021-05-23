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عودة صادق.. الإسماعيلي يختتم تدريباته إستعدادا لمصر المقاصة

الأحد 23/مايو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، استعدادا للقاء مصر المقاصة غدا الأثنين بإستاد الإسماعيلية في إطار الجولة ال٢٤ بمسابقة الدورى المصرى.

المران كان خفيفا حيث اشتمل علي تدريبات كرة يد للوقوف على تحركات اللاعبين في المساحات.

وتم تقسيم لاعبي الاسماعيلي لمجموعتين تخللها تدريبات على التسليم وتسلم تحت الضغط.

وحرص المدير الفني إيهاب جلال على منح اللاعبين تعليمات خاصة حول سبل التحرك من الحالة الدفاعية الهجومية مع أهمية الالتزام الدفاعي.

المران شهد مشاركة الثلاثي شكرى نجيب ومحمد صادق واحمد مصطفى بالتدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهم.

كما تطرق المران لتدريبات على الركلات الثابتة والكرات العرضية.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة من أجل الاطمئنان على استيعاب اللاعبين للجمل الفنية المراد تطبيقها في مواجهة الأثنين أمام ممثل الفيوم.

كما أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال.

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