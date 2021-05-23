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أرقام وإحصائيات عن كوكاكولا والنصر قبل موقعة القسم الثاني

الأحد 23/مايو/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم لنادي كوكاكولا، نظيره فريق النصر، في الرابعة من عصر الإثنين ، على ستاد الدفاع الجوي الفرعي، ضمن منافسات الجولة الـ24 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بالدوري القسم الثاني .

ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي:

أرقام وإحصائيات الفريقين

خاض فريق كوكاكولا 22 مباراة بدوري القسم الثاني، ومؤجل له لقاء مع الزرقا، وحصد كوكاكولا 35 نقطة، ويحتل الفريق المركز الثالث، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 25 هدف، وسكنت شباكه 18 هدف.

أما فريق النصر لعب 23 مباريات، وحصد خلالهم 29 نقطة، ويحتل المركز الثامن، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 33 هدف، وسكنت شباكه 32 هدف.

نتيجة الجولة السابقة

فاز فريق كوكاكولا خارج ملعبه على فريق سرس الليان بثلاثية نظيفة سجل الأهداف كلا من حسام زين، حسام عبد الواحد، رضا الويشي، أما النصر حقق فوزاً مهماً على النجوم بهدفين نظيفين سجلهما أحمد كالوشا.

نتيجة الدور الاول

شهد لقاء الدور الأول، الذي أقيم بالجولة التاسعة، فاز كوكاكولا خارج ملعبه على النصر بهدفين نظيفين.

موقف الفريقين في الجدول

ويحتل فريق كوكاكولا الفريق المركز الثالث برصيد 35 نقطة، فيما يأتي فريق النصر في المركز الثامن برصيد 29 نقطة .

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 37 نقطة
2- الداخلية 36 نقطة
3- كوكاكولا 35 نقطة
4- القناة 35 نقطة
5- الترسانة 35 نقطة
6- منتخب السويس 34 نقطة
7- بتروجت 31 نقطة
8- النصر 29 نقطة
9- السكة 29 نقطة
10- زد إف سي 28 نقطة
11- المريخ 27 نقطة
12- جمهورية شبين 26 نقطة
13- النجوم 26 نقطة
14- الزرقا 23 نقطة
15- طنطا 20 نقطة
16- سرس الليان 20 نقطة

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