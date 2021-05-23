عاجل.. الهلال يتوج بطلًا للدوري السعودي للمحترفين 2020-2021

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم 2020-2021، بعد تغلبه على نظيره التعاون بهدف دون رد سجله بافتيمبي جوميز، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين، مساء اليوم الأحد.

ورفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 47 نقطة محتلا المركز الرابع.

جدير بالذكر أن هذا اللقب الثاني على التوالي لفريق الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق اللقب الموسم الماضي 2019-2020، برصيد 72 نقطة.

يشار إلى أن فريق الهلال أضاف اللقب رقم 17 في دولاب بطولاته من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.