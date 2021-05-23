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4 معلومات عن طنطا وبورتو السويس قبل الجولة الـ24

الأحد 23/مايو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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يواجه فريق طنطا بقيادة ياسر الكناني نظيره فريق بورتو السويس، في الرابعة من عصر الإثنين ، على ستاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ24 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بالدوري القسم الثاني .

ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي :

أرقام وإحصائيات الفريقين

خاض فريق طنطا 22 مباريات بدوري القسم الثاني، حصد خلالهم 20 نقطة، وله لقاء مؤجل مع المريخ، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 10 مباريات، وسجل الفريق الطنطاوي 17 هدف، وسكنت شباكه 23 هدف.

أما فريق بورتو السويس لعب 23 مباريات، وحصد خلالهم 37 نقطة، ويحتل المركز الأول، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، وسجل فريق بورتو 22 هدف، وسكنت شباكه 19 هدف.

نتيجة الجولة السابقة

تعادل فريق بورتو مع القناة بدون أهداف، كما تعادل طنطا مع منتخب السويس بهدف لمثله، تقدم طنطا بهدف محمد حسام الشرخه في الدقيقة 33 وتعادل جيمس تيدى في الدقيقة 42 من الشوط الثاني.

نتيجة الدور الاول

شهد لقاء الدور الأول، الذي أقيم بالجولة التاسعة، خسر فريق طنطا من نظيره بورتو خارج ملعبه على النصر بهدف نظيف.

موقف الفريقين في الجدول

ويحتل فريق طنطا الفريق المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، فيما يتصدر فريق بورتو جدول ترتيب المجموعة برصيد 37 نقطة .

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 37 نقطة
2- الداخلية 36 نقطة
3- كوكاكولا 35 نقطة
4- القناة 35 نقطة
5- الترسانة 35 نقطة
6- منتخب السويس 34 نقطة
7- بتروجت 31 نقطة
8- النصر 29 نقطة
9- السكة 29 نقطة
10- زد إف سي 28 نقطة
11- المريخ 27 نقطة
12- جمهورية شبين 26 نقطة
13- النجوم 26 نقطة
14- الزرقا 23 نقطة
15- طنطا 20 نقطة
16- سرس الليان 20 نقطة

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