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ملك رمضان لاعبة منتخب السويس للجمباز تفوز بفضية كأس مصر الايروبك

الأحد 23/مايو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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فازت ملك رمضان لاعبة منتخب السويس للجمباز بالمركز الثانى والميدالية الفضية ببطولة كأس مصر الايروبك تحت 11 سنة.
وقدم المحاسب محمد هلال رئيس نادى منتخب السويس وأعضاء مجلس الإدارة التهنئة لأسرة اللاعبة والجهاز الفنى متمنين المزيد من التقدم بما يحقق رفعة اسم النادى في مختلف الألعاب الرياضة.

يُذكر أن جمباز بنادي منتخب السويس حصل مؤخراً على بطولة كأس مصر.

ويقود الفرق جهاز فنى مكون من: عبد الله رجب مدير فنى و اسلام رستم مدرب عام ، مدرب ندا جوده، مساعدين نسمة ماهر و أحمد نجيب و دنيا السيد أحمد اداري.

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