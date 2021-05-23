تعرف على المتأهلين للدوري الأوروبي في البريميرليج

اختتمت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2020-2021، مساء اليوم الأحد، ليتحدد بذلك وبشكل رسمي المتأهلين للدوري الأوروبي النسخة المقبلة.





- الفرق المتأهلة للدوري الأوروبي في البريميرليج





ونجح ليستر سيتي ووست هام في التأهل إلى منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما صعد توتنهام إلى دوري المؤتمر الأوروبي الدور التمهيدي لليوروباليج.





ويحتل ليستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز السادس برصيد 65 نقطة، أما توتنهام فيتواجد في المركز السابع برصيد 62 نقطة.





يشار إلى أن مانشستر سيتي هو من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 86 نقطة.



