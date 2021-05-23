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تعرف على موعد مباراة بيراميدز و الرجاء البيضاوي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

الأحد 23/مايو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يواجه فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره الرجاء المغربي، في إطار منافسات دور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

ومن الفترض أن بيراميدز تأهل إلى دور قبل النهائي بعد الفوز على أنيمبا النيجيري بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين الذهاب والإياب.

 

بينما تخطى الرجاء نظيره أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي، بنتيجة 5-1 كمجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين، يوم 20 يونيو المقبل، موعدًا لمباراة الذهاب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 

على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر، في تمام التاسعة مساءً.

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