غدا .. انطلاق معرض المطارات 2021 في دبي

تنطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض المطارات - أكبر منصة سنوية لصناعة المطارات في العالم - تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وذلك بمشاركة كبار صناع القرار في المطارات الرئيسية من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، للبحث عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم.





وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن قطاع الطيران في دبي يعتبر مركزاً عالمياً حيوياً وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات والعالم برمته وسيكون من شأن عودته التدريجية والسريعة لمرحلة الازدهار السابقة أن تؤثر بشكل تدريجي على تعافي كامل صناعة الطيران العالمي.





وأضاف سموه : لذلك نحن نكرس في الوقت الراهن خبراتنا وبنيتنا التحتية وتقنياتنا بالتزامن مع انعقاد معرض المطارات حيث نضع فيه أسوأ عام في تاريخ صناعة الطيران وراءنا ونحن نخرج تدريجيا من تأثير جائحة الفيروس التاجي.





وأكد سموه أن معرض المطارات سيبقى المكان الأفضل لانتقاء واستقدام أكثر التقنيات تطوراً وأحدث المنتجات المبتكرة لغرض تحسين عمليات المطارات واستعادة ما تم فقده من أعمال ..مشيرا سموه إلى أن المعرض سيشكل فرصة جيدة لكافة اللاعبين على صعيد صناعة المطارات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.





ويقام المعرض في دورته العشرين بالقاعتين 7 و 8 في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة 12 ألف متر مربع بمشاركة 95 عارضا وأكثر من 100 مشتري من مختلف أنحاء العالم .. وسيترافق المعرض مع ثلاث فعاليات هي منتدى قادة المطارات العالمية ومنتدى مراقبة الحركة الجوية ومؤتمر أمن المطارات إضافة إلى مؤتمرين جديدين يركزان على تجربة المسافرين في المطارات والتحول الرقمي للمطارات وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين كبار في صناعة الطيران العالمية إما بالحضور الشخصي أو عن بعد.





وسيتحدث "عن بعد" كل من سعادة سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني وسعادة اللواء خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية التي تم تأسيسها في العام 2016 بهدف تزويد دبي بأعلى مستويات الأمن والسلامة .





وسوف يشكل المعرض أضخم تجمع هجين للاعبين في صناعة المطارات بعد التأثير الواسع الذي تسببت به جائحة كوفيد-19 على صناعة الطيران بأكملها.





وقال دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض المنظمة لمعرض المطارات إن منتدى قادة المطارات العالمية سيساعد المطارات وباقي اللاعبين في صناعة الطيران على استيعاب مفاهيم تعزيز السلامة وتوسيع الكفاءة وتحسين الربحية والإعداد لها.





ويشارك في المعرض مجلس المطارات العالمي - الذي يعتبر الاتحاد التجاري لمطارات العالم ويشغل أعضاؤه 1933 مطارا في 183 دولة - من خلال سيفانو بارونتشي المدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وديمتري كول نائب رئيس تجربة المسافرين في المطارات وغاري ليونغ مدير الأمن والتسهيل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.





ولأول مرة منذ توقيع الاتفاقية الإبراهيمية "معاهدة السلام" بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل سيشارك في أعمال هذا المنتدى مسؤولون بارزون من هيئة المطارات الإسرائيلية الذي سيعقدون ورشة عمل حصرية للمشاركين بعنوان "الإعداد لتحدي الأمن السيبراني".





ومن ضمن المتحدثين المؤكدين الذين سيركزون على التحديات والتقنيات المستقبلية على صعيد مراقبة الحركة الجوية كل من اسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني وديفيد شومار نائب الرئيس لشؤون الأمن المدني في مؤسسة ساب لإدارة الحركة الجوية ورايان وضاح طرابزوني الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية ويان كلاس الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية في جمهورية التشيك ويحيى عبد الله الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة جال لخدمات الملاحة الجوية وأندرو بي فيامينغو رئيس العمليات في شركة إندرا.





وإلى جانب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية ومجلس المطارات العالمي وهيئة المطارات الإسرائيلية تتضمن قائمة أبرز الخبراء الأمنيين الذين سيتحدثون في مؤتمر أمن المطارات كلاً من زاك زينال نائب الرئيس الأول لأمن مجموعة الإمارات وفهمي الجابري المدير العام لشركة هانيويل للأمن التجاري في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وسودارشان افاداني رئيس مبيعات الحلول الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة رود اند شوارتز وأيمن أي ام أبو وابا نائب الرئيس لشؤون العمليات في مطار الرياض وجوني مولر نائب الرئيس الأول لخدمات الأمن والاستجابة للأزمات في مطار كوبنهاغن ولفيف آخر من المتحدثين.





ومع إضافة عنصر رقمي قوي إلى المؤتمر هذا العام سيتمكن أيضاً العديد من خبراء الطيران من أمريكا الشمالية من الانضمام إلى أقرانهم على منصة المتحدثين وذلك لأول مرة في هذا المؤتمر ما يمنحه أكبر نطاق من المتحدثين العالميين على الإطلاق بمن فيهم سيد محمد مهدي رئيس الاستراتيجية والابتكار في مطار سان انطونيو الدولي وتارا مولروني نائب الرئيس لشؤون التكنولوجيا في مطار ادمونتون الدولي ومارك ثورب الرئيس التنفيذي لمطار اونتاريو الدولي وابي ابولينغام نائب المدير العام للطيران لمؤسسة كابيتال ديفيلوبمنت في مطار فيلادلفيا الدولي ومطار نورث ايست فيلادلفيا وبول ايه براون الرئيس التنفيذي لهيئة مطار جاكسون المحلي، وآن بي ريتشارت مدير شؤون الملاحة الجوية في وزارة النقل في نبراسكا وجيفري ميلر المدير العام لمطار لاريدو الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية.





ويمكن للحاضرين عن بعد مشاهدة جميع المؤتمرات في الوقت الفعلي من خلال البث على منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب ..وستكون المؤتمرات متاحة للمشاهدة بعد الحدث عبر المنصة الرقمية /بعد 15 يومًا من الحدث/ ثم لاحقًا على "Content Hub" على موقع الويب.





وتم تطوير خطة من خمس نقاط لضمان صحة وسلامة المشاركين جسديا حيث سيتبع المنظمون بروتوكولات تطهير المكان والمطهرات عبر مواقع متعددة وقيود السعة في جميع المناطق والوصول بدون تلامس إلى معلومات الحدث والتوفيق والمحتوى على أجهزة الزوار الخاصة فيما أقامت سويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة أجنحة خاصة بها .





وقال دانيال قريشي إن معرض المطارات هو أفضل مكان لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والنقاش حول القضايا ذات الصلة التي تؤثر على الصناعة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين و تقنية السحاب و الطائرات بدون طيار .. ولكن تبعا لجائحة "كوفيد-19" يواجه مشغلو المطارات الآن تحديات جديدة في تقليل الاتصال الشخصي وتقليل التجمعات والحد من الوصول إلى لمس الأسطح المشتركة ومنع المحطات من أن تصبح أرضا محتملة لتكاثر الفيروسات.