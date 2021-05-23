رئيس قناة السويس: لا نمانع أن تدفع "ايفرجيفين" جزء من التعويضات والباقي بخطاب ضمان

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم صدر حكم نهائي بالتحفظ على سفينة "إيفرجيفن"، وتم رفض الطعن الذي تقدمت به الشركة، وستنتقل القضية لمحكمة أخرى للبت في التعويضات.



وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك لائحة لقناة السويس أن المرشد رأيه استشاري، والقبطان هو المسئول عن كل ما يتعلق بالسفينة والإبحار، منوها بأن قبطان السفينة لم يطلب تغيير المرشد أو عدم دخول القناة.



ولفت إلى أن الصندوق الأسود للسفينة لم يثبت وجود خلاف بين القبطان ومرشد السفينة، منوها بأنه لم يتم غلق قناة السويس من قبل بسبب الأحوال الجوية، وقرار دخول السفن من اختصاص قبطان السفينة.



وأضاف، "إحنا مش ممانعين أن السفينة تدفع جزء، والباقي يكون بخطاب ضمان، والسفينة تغادر القناة"، لافتا إلى أنهم يبحثون عن تعويض الخسائر التي لحقت بالقناة وليس تحقيق مكسب.

