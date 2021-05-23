رئيس قناة السويس يكشف أخر تطورات أزمة تعويضات السفينة الجانحة (فيديو)



وأضاف "السفينة طالبت بخروج القبطان، وأخبرتهم أنه بالنسبة لي لا توجد مشكلة، لكن الأمر أصبح منظور أمام المحكمة".



وحول الاتهامات التي وجهتها السفينة إلى الهيئة قال: "اللائحة واضحة وتنص أن القبطان هو المسؤول الأول عن دخول السفينة من عدمها، إضافة إلى حقه في طلب تغيير المرشد، حال عدم الشعور بعدم تعاونه"، مؤكدا عدم تحمل هيئة قناة السويس أية مسؤولية في أزمة السفينة وفقا للقانون.



وأشار إلى أن حجم إيرادات قناة السويس خلال شهر أبريل بلغ 551 مليون دولار بزيادة 15 %، لافتا إلى أنه جاري تعميق المجرى الملاحي لقناة السويس لتحسين عبور السفن بتكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه.



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المحكمة الاقتصادية أيدت التحفظ على سفينة إيفرجيفن، مع تحويل القضية إلى محكمة مختصة بالتعويضات.وتابع ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد": "خفضنا مبلغ التعويض إلى 550 مليون دولار، لتعويض الخسائر التي تكبدتها الهيئة"، لافتا إلى أن السفينة عرضت تعويض بقيمة 150 مليون دولار.