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عاجل- ليل يتوج بطلًا للدوري الفرنسي

الأحد 23/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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تُوج نادي ليل ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه وذلك بعد فوزه في المباراة الختامية للموسم بنتيجة 2/1.


وسجل كل من الكندي جوناثان ديفيد (10) والتركي بوراك يلماز (45+1) من ركلة جزاء هدفي ليل في المقابل دوّن أنجيلو فولغيني هدف أنجيه الوحيد (90+2). 


وأحرز ليل اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأول منذ موسم 2010-2011. 


وعلى الطرف الآخر، أكمل باريس سان جيرمان، الفائز على مضيفه بريست 2-صفر، موسم الـ"ليغ 1" في مركز الوصافة برصيد 82 نقطة وبفارق نقطة عن ليل.

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