ميلان يضرب أتالانتا بثنائية ويخطف وصافة الدوري الإيطالي

نجح فريق إيه سي ميلان في تحقيق فوزًا صعبًا على حساب نظيره أتالانتا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

تقدم فرانك كيسيه بالهدف الأول لإي سي ميلان، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول والمباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 90.

وبهذا، يصبح إيه سي ميلان في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 79 نقطة، فيما يصبح أتالانتا في المركز الثالث من "الكالتشيو".