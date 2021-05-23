ضبط شقيقين لسرقتهم صناديق القمامة المعدنية بالنهضة

كانت وردت بلاغات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان بسرقة عدد من صناديق القمامة المعدنية من شوارع المنطقة، وبعمل التحريات دلت ان وراء ارتكاب تلك الوقائع شقيقان يعملان فى تجارة الخردة، حيث يقومان بسرقة صناديق القمامه الحديديه، وتخزينها وتقطيعها.





وبإعداد الاكمنة اللازمة تم ضبط المتهمان وإرشادا عن بعض الصناديق المسروقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

القى رجال مباحث القاهرة القبض على شقيقان يقومان بسرقة صناديق القمامة المعدنية وتقطيعها بمنطقة النهضة.