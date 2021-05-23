الجهاز الفني لمنتخب مصر يعقد إجتماعاً بمقر اتحاد الكرة

عقد اليوم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إجتماعاً بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية وعرضا بعدها تصورات المرحلة المقبلة وإحتياجات المنتخب علي المهندس أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم لإعتمادها وتيسير كافة الإجراءات المطلوبة.





وناقش المدير الفني مع جهازه الفني كافه تصورات المرحلة المقبلة والإستعدادات الفنية الخاصة بالمنتخب وإستعراض كل المواقف والمواعيد والإلتزامات الواقعه علي عاتق الإتحاد والأندية بما يضمن إتاحة فرصة كبيرة لشكل إستعدادات المنتخب الوطني قبل خوض أجندة شهر سبتمبر القادم ، كما تم توزيع المهام لمتابعة كل العناصر سواء المحلية أو المحترفين وحصر مواعيدهم المتفاوتة في كافه المسابقات





يأتى ذلك في ضوء التعديلات التي طرأت من قبل الفيفا بتأجيل مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم الي شهر سبتمبر القادم وهو ما قد يترتب عليها تغييرات في برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة بما يضمن المحافظة علي مصلحة كل الأطراف للحد من الأعباء وحالات إجهاد اللاعبين لتدارك تلك الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية





حضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.



