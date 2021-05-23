انتظام لجان امتحانات الشفهي بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة



وأضافت الدكتورة نهلة أنيس وكيلة الكلية أنه تم توزيع طالبات الأقسام المتنوعة على مدرجات المبنى الرئيسي، والمبنى الجديد، منعًا للازدحام، حيث تؤدي طالبات 14 قسما الامتحانات الشفهي على مدار عدة أيام كانت بدايتها اليوم وستستمر حتى نهاية الأسبوع.



وأوضح الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، المشرف على الامتحانات الشفهي بكلية الدراسات الإنسانية أن اليوم الأول للامتحانات شهد تنظيمًا متميزًا من السادة المشرفين ومن طالبات الكلية وتحققت فيه عوامل الانضباط وفقا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فقد قامت هيئة الإشراف بتوجيه الطلاب لمقرات اللجان، وتنبيههن لإخلاء الطرقات وعدم التجمع عقب الانتهاء من الامتحان، وقام الدكتور مصطفى علوان المدرس بقسم الصحافة والنشر بتوزيع اللجان ومتابعة انتظامها للتأكد من حسن سيرها.

أشادت الدكتورة تحية أبوشعيشع عميدة كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة بانضباط طالبات الكلية والتزامهن بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن الطالبات حرصن على تحقيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان واستجبن لتعليمات السادة الأساتذة وهيئة الإشراف.