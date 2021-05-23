Advertisements

الأزهر: القدس حرم إسلامي ومسيحي مقدس

الأحد 23/مايو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
شدد الأزهر الشريف خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن القدس ليست مجرد أرض محتلة، وإنما هي - قبل ذلك وبعده - حرم إسلامي ومسيحي مقدس، مشيرًا إلى أن قضية القدس ليست - فقط - مجرد قضية وطنية فلسطينية، أو قضية قومية عربية، بل هي - فوق كل ذلك - قضية عقدية إسلامية.

ولفت الأزهر الشريف خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن مدينة القدس وقعت في الأسر الصليبي سنوات تزيد على ضعف السنوات التي وقعت فيها في قبضة الصهيونية الباغية.. ومع ذلك، مضت سنة التاريخ - التي لا تتخلف - إلى طي صفحة الاحتلال، وإزالة آثار عدوان المعتدين على الحقوق والمقدسات.

يُذكر أن المركز الإعلامي للأزهر الشريف أطلق حملة بعنوان "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية"، باللغتين العربية والإنجليزية، تضامنًا مع القدس والقضية الفلسطينية، يفند من خلالها المزاعم المغلوطة والأباطيل التي يروجها الكيان الصهيوني والتصدي لما يتم ترويجه من قبل الأذرع الإعلامية الصهيونية من شبهات ومزاعم مغلوطة حول القدس وعروبتها، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها حي "الشيخ جراح" ومحاولة تهويده عبر التهجير القسري لسكانه من الفلسطينيين لطمس عروبته والاستيلاء عليه.

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- ليل يتوج بطلًا للدوري الفرنسي

منذ ساعة و 7 دقيقة

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق كلوب بعد الفوز على كريستال بالاس واحتلال المركز الثالث

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انتهاء أزمة نجم الزمالك المالية

منذ ساعة الا ربع

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

حيرة في ريال مدريد بسبب خليفة زيدان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ميلان ويوفنتوس يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 6 ساعات

سر هبوط طائرة الأهلي في أسوان قبل السفر إلى قطر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ حوالي 9 ساعات

الرجاء المغربي يُحدد سعر بيع نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:35 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

09:25 م

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

07:59 م

عاجل- ليل يتوج بطلًا للدوري الفرنسي

11:00 م

عاجل.. انتهاء أزمة نجم الزمالك المالية

11:22 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»