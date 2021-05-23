عاجل.. ميلان ويوفنتوس يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا

تأهل فريقا ميلان ويوفنتوس لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، عقب احتلالهما المركزين الثاني والرابع على الترتيب ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتغلب ميلان 2 / صفر على مضيفه أتالانتا اليوم الأحد في المرحلة الأخيرة للبطولة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا ليوفنتوس 4 / 1 على مضيفه بولونيا، فيما سقط نابولي في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه فيرونا، ليفشل في بلوغ دوري الأبطال، بحلوله في المركز الخامس بترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، برفقة لاتسيو، الذي احتل المركز السادس، رغم خسارته صفر / 2 أمام مضيفه ساسولو.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز إنتر على ضيفه أودينيزي 5 / 1، فيما تعادل سبيزيا مع ضيفه روما 2 / 2، وتورينو مع ضيفه بينفينتو 1 / 1.

وبعدما حسم إنتر، الذي توج باللقب هذا الموسم في وقت سابق، وأتالانتا تأهلهما لدوري الأبطال في الموسم القادم، احتدم الصراع بشدة بين يوفنتوس وميلان ونابولي، للظفر ببطاقتي الترشح المتبقيتين للمسابقة القارية.