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"عندي أمراض مزمنة وسني كبير".. عمرو أديب يحكي تجربته مع لقاح كورونا

الإثنين 24/مايو/2021 - 01:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة أن يحرص المواطنين على تناول لقاح كورونا، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للنجاة من الإصابة بعدوى كورونا.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه حصل على لقاح كورونا، معلقا: "أنا لازم أحصل على لقاح كورونا وعندي أمراض مزمنة، وسني كبير.. وبتعامل مع ناس كتير".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن ما تردد عن ظهور الفطر الأسود في مصر أصاب المصريين بالرعب خاصة بعد ربط البعض بينه وبين فيروس كورونا.

وعرض "أديب"، صور لحالات مصابة بالفطر الأسود على مستوى العالم، محذرا من سوء وضع المصابين في الصور.

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