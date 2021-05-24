أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر عرضت على إثيوبيا إعداد صندوق تنمية مشتركة بينها مع السودان، كما أن مصر قامت بالتوقع على اتفاق واشنطن، ولم توقع أديس أبابا، وهذا يدل على وجود إرادة سياسية مصر للوصل إلى اتفاق، ولكن الجانب الإثيوبي حتى الآن لم يثبت وجود لديه إرادة سياسية، للوصول إلى اتفاق.





وتابع وزير الري، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن مصر أرسلت إلى البنك الدولي طلب إلى البنك الدولي عام 2008 لإعداد دراسة حول إنشاء سد على النيل الأزرق في إثيوبيا، فقامت أديس ابابا في عام 2011 بالإعلان عن سد آخر، بدون التشاور مع مصر، معقبًا: "يبقى مين اللي بيعمل عراقيل".





ولفت إلى أن مصر دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا لمدة 4 شهور تحت رعاية أمريكا ، وبعد الوصول إلى اتفاق، رفضت أديس البابا هذا الأمر، وبعد ذلك تم التوصل إلى أتفاق آخر، ولكن إثيوبيا رفضت هذا أيضًا، وتحدثت على تقسيم المياه.





وأشار إلى أن مصر في حاجة إلى اتفاق حول الملء والتشغيل، مع وجود آلية لفض المنازعات، مضيفًا أن القاهرة تسعى لحل سياسي، خاصة أن الحلول الأخرى سيستمر تأثيرها لمدة كبيرة.



