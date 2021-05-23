بتروجت يستضيف جمهورية شبين في لقاء هام بالقسم الثاني

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين في تمام الرابعة عصر الأثنين بنظيرة جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان، علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 24بدوري القسم الثاني .



خاض الفريق البترولي 23 مباراة، حصد خلالهم 31 نقطة ،ويحتل المركز السابع، فاز في 7مباريات ،وتعادل في10مباريات ،وخسر في6مباريات.



أما فريق جمهورية شبين لعب 23مباراة ، حصد خلالهم26 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر ، فاز في 6 مباريات ،وتعادل في 8 مباريات،وخسر في 9 مباريات.



يذكر أن الفريق البترولي تعادل إيجابيا بهدف لمثله لكلا منهما لفريق جمهورية شبين في مباراة الدور الأول بنتيجة1_1.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بتروجت سلبيا أمام فريق الداخلية، بينما فاز فريق جمهورية شبين بثنائية لهدف على حساب الترسانة، أحرزهما أيمن سعد ،وطلبة محمد ،وجاء هدف أحمد العش من ركلة جزاء للترسانة.



ويحتل بتروجت المركز السابع برصيد 31نقطة، بينما يحتل فريق جمهورية شبين المركز الثاني عشر برصيد 26نقطة.



ترتيب المجموعة الثانية



1_بورتوالسويس 37نقطة

2_الداخلية 36 نقطة

3_القناة 35 نقطة

4_كوكاكولا 35نقطة

5_الترسانة 35 نقطة

6_منتخب السويس 34 نقطة

7_بتروجت 31 نقطة

8_النصر29 نقطة

9_السكة الحديد 29 نقطة

10_زد 28 نقطة

11_المريخ27 نقطة

12_جمهورية شبين 26نقطة

13_النجوم 26 نقطة

14_الزرقا23 نقطة

15_طنطا20 نقطة

16_سرس الليان 20 نقطة.