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بتروجت يستضيف جمهورية شبين في لقاء هام بالقسم الثاني

الأحد 23/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين في تمام الرابعة عصر الأثنين بنظيرة جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان، علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ 24بدوري القسم الثاني .

خاض الفريق البترولي 23 مباراة، حصد خلالهم 31 نقطة ،ويحتل المركز السابع، فاز في 7مباريات ،وتعادل في10مباريات ،وخسر في6مباريات.

أما فريق جمهورية شبين لعب 23مباراة ، حصد خلالهم26 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر ، فاز في 6 مباريات ،وتعادل في 8 مباريات،وخسر في 9 مباريات.

يذكر أن الفريق البترولي تعادل إيجابيا بهدف لمثله لكلا منهما لفريق جمهورية شبين في مباراة الدور الأول بنتيجة1_1.

وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بتروجت سلبيا أمام فريق الداخلية، بينما فاز فريق جمهورية شبين بثنائية لهدف على حساب الترسانة، أحرزهما أيمن سعد ،وطلبة محمد ،وجاء هدف أحمد العش من ركلة جزاء للترسانة.

ويحتل بتروجت المركز السابع برصيد 31نقطة، بينما يحتل فريق جمهورية شبين المركز الثاني عشر برصيد 26نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

1_بورتوالسويس 37نقطة
2_الداخلية 36 نقطة
3_القناة 35 نقطة
4_كوكاكولا 35نقطة
5_الترسانة 35 نقطة
6_منتخب السويس 34 نقطة
7_بتروجت 31 نقطة
8_النصر29 نقطة
9_السكة الحديد 29 نقطة
10_زد 28 نقطة
11_المريخ27 نقطة
12_جمهورية شبين 26نقطة
13_النجوم 26 نقطة
14_الزرقا23 نقطة
15_طنطا20 نقطة
16_سرس الليان 20 نقطة.

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