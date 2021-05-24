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عماد الدين حسين: نجاح مصر بملف سد النهضة بداية لعودة دورها الحقيقي

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريح وزير الخارجية حول أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أصاب عددا كبيرا من المواطنين بالصدمة، وكان لا بد من التمهيد له أولًا، لافتًا إلى هذا التصريح لن يختلف عن تصريحاته السابقة التي أكد فيه ان تحرك مصر سيكون بناءً على حجم الضرر الواقع على مصر، وهذا يعني أن التحرك يكون بعد الملء الثاني للسد.

وأضاف "حسين"، خلال حواره عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن صور الأقمار الصناعية أكدت أن الجانب الأوسط للسد لا بد أن يرتفع 30 متر للملء الثاني لسد النهضة، ولم يرتفع سوى 10 متر فقط، وهذا الارتفاع لن يسمح بالملء الثاني بالمساحة المقررة، مشيرًا إلى أن أبي أحمد لديه مشكلة عويصة، ويريد تحقيق انتصار تلفزيوني وشعبي في الداخل الإثيوبي مع اقتراب الانتخابات.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن قضية سد النهضة هي حياة أو موت بالنسبة لجميع المصريين، ولا بد من تكون الرسالة دقيقة وواضحة، مشيرًا إلى أن المواقف الفعلية لغالبية الدول الأوروبية أقرب للحياد أو أقرب لإثيوبيا، معقبًا: "ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك"، وعلينا أن ننظر لمصالحنا القوية ونسعى لتحقيقها، وألا ننتظر المجتمع الدولي وهذا لا يعني دعوة للحرب.

وأردف، أن النجاح في الوصول لاتفاق بملف سد النهضة مقدمة لعودة الدور المصري الحقيقي.

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عماد الدين حسين بوابة الفجر الفجر

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