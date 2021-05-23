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مصرع 14 شخصا إثر اصطدام شاحنة بمنازل في غينيا بيساو

الأحد 23/مايو/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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لقي 14 شخصا حتفهم في جنوب غينيا بيساو الأحد، بعدما اصطدمت شاحنة بمنازل في إحدى القرى، وفق ما أفاد ضابط شرطة في البلد الواقع في غرب إفريقيا.

 

وكان السائق مسرعا عند منعطف عندما فقد السيطرة على المركبة التي انحرفت باتجاه قرية كامبيس الصغيرة (180 كلم جنوب العاصمة بيساو)، بحسب الضابط.

 

وأضاف المصدر، أن السائق و13 شخصا قتلوا جراء اصطدام الشاحنة بعدد من المنازل.

 

وأكد موظف في مستشفى في بيساو الحصيلة لفرانس برس.

 

يذكر أن غينيا بيساو مستعمرة برتغالية سابقة تعاني من الفقر وتعد نحو مليوني نسمة، وتعد شبكة الطرق بدائية في البلاد حيث تكثر حوادث السير.

 

ويكتظ الشارع الواقع جنوب العاصمة عادة خلال الربيع - موسم حصاد الكاجو، أهم صادرات غينيا بيساو.

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غينيا اصطدام شاحنة

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