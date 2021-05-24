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عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

الإثنين 24/مايو/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الفتحتين المتواجدتين في سد النهضة أقل من احتياجات السودان فقط خلال فترة الصيف، فما بال احتياجات مصر، مشيرًا إلى أن مصر طلبت من إثيوبيا بزيادة فتحات سد النهضة خلال فترة البناء إلى أربع فتحات على نفقة القاهرة، لتأمين الاحتياجات المائية لمصر والسودان، حال حدوث أعطال في التوربينات، ولكن إثيوبيا رفضت هذا الأمر.

وتابع وزير الري، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن القاهرة قدمت لإثيوبيا أكثر من 15 سيناريو لملء سد النهضة بالتوافق مع مصر والسودان، ولكن إثيوبيا رفضت هذا الأمر بسبب حب الاستحواذ، خلاف عدم وجود إرادة سياسية.

وأضاف محمد عبد العاطي: "عدم الوصول إلى اتفاق، هيعمل لإثيوبيا مشكلة.. مصر لن تقبل بملء سد النهضة بدون اتفاق".

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