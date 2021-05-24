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"الصحة": الحصول على اللقاح ليس بأسبقية التسجيل.. ولكن

الإثنين 24/مايو/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال أيثم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن أحد معوقات وصول الرسائل إلى المتقدمين بطلب لتلقي لقاح كورونا عدم ذكر الأمراض المزمنة لدى الشخص عند ملء استمارة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا مما يعطل حصوله على الأولوية الطبية.

وأوضح " أيثم"، خلال مداخلة تصريحات إعلامية "لفضائية الحدث اليوم"،مساء الاحد، أن الحصول على اللقاح ليس بأسبقية التسجيل وإنما بخطورة الحالة الصحية وذلك بناء على القاعدة العلمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لكافة الدول.

وتابع بأنه يوجد ما يسمى بــ " الفئات المستهدفة " ذات الأولوية في تلقي لقاح فيروس كوفيد – 19 وعلى رأسهم تأتي الفرق الطبية ويليهم أولوية أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأشاد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات بتجاوب وإقبال المواطنين حيث إنه قد بلغ عدد الذين سجلوا لتلقي اللقاح حتى الأحد 22 مايو فقط 190 ألف شخص، وخلال الأسبوع الماضي سجلَ 175 ألف مواطن، وأنه خلال الأيام القليلة الماضية أرسلَ ما يقرب من مليون وأربعمئة ألف رسالة قبول لتغطي فرضًا حتى 10 مايو. 

كما تم الانتهاء من إرسال رسائل تأكيد لجميع الذين أرسلوا ما قبل 11 مايو من أصحاب الأمراض المزمنة.

وعن وضع استقبال المسافرين من مصر إلى الدول الأخرى بدون تلقي اللقاح فأشار "صلاح" إلى أن تلقي اللقاح لدواعي السفر ليس من الأولوية الطبية، ولكن جاري العمل الفترة الحالية على وضع آلية للسفر، وإلى أنه لا يوجد دول حتى الآن تشترط تلقي اللقاح قبل الدخول إلى أراضيها، ولكنها تطلب مسحة PCR بنتيجة سلبية، وتلزم بحجر صحي عند الوصول.

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