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مياة الشرب بالفيوم: تم تشغيل محطة مياه الشرب بسنورس وستصل المياه للمناطق المتأثرة تباعا

الأحد 23/مايو/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أكد اللواء هشام محمد درة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، انه تم منذ قليل، تشغيل محطة مياه الشرب بسنورس 1، 2 بعد زوال العكارة من أمام مأخذ المحطة والتى تسبب فى بضعف عام بمدينة سنورس وجرفس وابو عيطه، وستصل المياه للمناطق المتأثرة تباعا.

كانت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قد أعلنت عصر اليوم فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " عن توقف محطة مياه الشرب بسنورس عن العمل بسبب أرتفاع نسبة العكارة أمام مأخذ المحطة.

وجاء نص البيان كالتالى، عملائنا الكرام نوجه عناية سيادتكم بان توقف محطة مياه شرب سنورس 1، 2 عن العمل بسبب أرتفاع نسبة العكارة أمام مأخذ المحطة، مما أدى الى ضعف عام للمياه بمدينة سنورس وقرية جرفس وقرية ابو عيطة.

وأكد اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياة الشرب بالفيوم، انه سيتم تشغيل المحطة بعد زوال العكارة مباشرتا حتى لا تتأثر المحطة، مشيرًا الى أن أرتفاع نسبة العكارة بتكون خارج عن الارادة وغالبا لم تستغرق سوى ساعات قليلة.

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