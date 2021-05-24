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حرارة ورياح نشطة.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
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على الرغم من حرارة الجو، إلا أن تحسنا نسبيا تشهده مصر في الأحوال الجوية، بعد موجات حارة عدة، كانت قد شهدتها البلاد مؤخرا، إذ ارتفعت درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، قبل أن تعود إلى الانخفاض من جديد.

وبشكل عام، يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس، اليوم الاثنين، فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على معظم الأنحاء ليلا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الإثنين 24 مايو 2021، حتى يوم السبت 29 مايو 2021، على النحو التالي:

يوم الإثنين 24 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 25 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 26 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

يوم الخميس 27 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم الجمعة 28 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم السبت 29 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومي.

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