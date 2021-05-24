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وزير الري: إثيوبيا مش عايزه اتفاق خالص بشأن سد النهضة.. ومفيش حاجة مستبعدة

الإثنين 24/مايو/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن المجتمع الدولي غير مدرك لمخاطر ملء أزمة سد النهضة، معقبًا: "المجتمع الدولي هيشعر بمخاطر أزمة سد النهضة مع زيادة الهجرة غير الشرعية لأوروبا".

وتابع وزير الري، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن مصر عرضت على إثيوبيا سيناريو يضمن توليد كهرباء بنسبة 80% من سد النهضة مع حالات الجفاف الشديدة، ولكن إثيوبيا رفضت أيضا هذا السيناريو، متابعًا: "إثيوبيا مش عايزه اتفاق خالص، لو كانت عايزه اتفاق كانت مضت اتفاق واشنطن".

وعن إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولة لمناقشة أزمة سد النهضة، قال وزير الري: "مفيش حاجة مستبعد لحل أزمة سد النهضة.. أنا مطمئن لحل الأزمة لأن مصر دولة قادرة، لن تسمح الدولة المصرية بحدوث أزمة مياه".

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وزير الري مصر سد النهضة اثيوبيا

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