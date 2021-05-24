وزير الري: إثيوبيا مش عايزه اتفاق خالص بشأن سد النهضة.. ومفيش حاجة مستبعدة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن المجتمع الدولي غير مدرك لمخاطر ملء أزمة سد النهضة، معقبًا: "المجتمع الدولي هيشعر بمخاطر أزمة سد النهضة مع زيادة الهجرة غير الشرعية لأوروبا".





وتابع وزير الري، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن مصر عرضت على إثيوبيا سيناريو يضمن توليد كهرباء بنسبة 80% من سد النهضة مع حالات الجفاف الشديدة، ولكن إثيوبيا رفضت أيضا هذا السيناريو، متابعًا: "إثيوبيا مش عايزه اتفاق خالص، لو كانت عايزه اتفاق كانت مضت اتفاق واشنطن".



