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عاجل.. انتهاء أزمة نجم الزمالك المالية

الأحد 23/مايو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعا بعد غد الثلاثاء في السادسة مساء، وذلك لمناقشة بعض الملفات واتخاذ عدد من القرارات. 

 كما تواصل لبيب مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، من أجل إنهاء الأمر الخاص بعقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا المالية.


 وقد تم إنهاء الأمر بين حسين لبيب ومجاهد، والخاص بالعقوبة المالية، وبناء عليه سيتواجد شيكابالا بشكل طبيعي بمباراة الغد أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

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