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كشف حساب منتخب السويس وزد قبل اللقاء المرتقب بالقسم الثاني

الأحد 23/مايو/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل ونورهان فضل
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يستضيف الفريق الأول بنادى منتخب السويس بقيادة ايمن المزين في الرابعة من عصر الأثنين نظيرة فريق زد بقيادة اسماعيل يوسف، على ستاد الجيش بحوض الدرس ضمن منافسات الجولة الـ24 بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.

وتعتبر المباراة لأبناء الغريب لن تقبل القسمه على الأثنين ولا بديل عن الفوز بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام طنطا الجولة الماضية، فيما يسعى فريق زد إف سي المنتشى بالفوز على المريخ لخطف الثلاث نقاط لتفادي الهبوط .

ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي :

أرقام الفريقان

خاض زد 23 مباريات في الموسم الحالي، حصد خلالهم 28 نقطة، ويحتل الفريق المركز العاشر، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وسجل الفريق 18 هدف، وسكنت شباكه 20 هدف.

أما فريق منتخب السويس لعب 23 مباريات، وحصد خلالهم 34 نقطة، ويحتل المركز السادس، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، وسجل فريق السويس 16 هدف، وسكنت شباكه 13 هدف.

الجولة السابقة

فاز زد على فريق المريخ بهدفين دون مقابل سجلهما محمد حمدي فى الدقيقة 5 من الشوط الثاني واضاف يوسف على الهدف الثاني في الدقيقة 30، أما فريق منتخب السويس تعادل مع طنطا بهدف لمثله، تقدم طنطا بهدف محمد حسام الشرخه في الدقيقة 33 وتعادل كاظيم للسويس في الدقيقة 42 من الشوط الثاني.

نتيجة الدور الاول

شهد لقاء الدور الأول، الذي أقيم بالجولة التاسعة، خسر فريق زد من نظيره منتخب السويس بهدف نظيف.

ويحتل فريق زد الفريق المركز العاشر برصيد 28 نقطة، فيما يأتي فريق منتخب السويس في المركز السادس برصيد 34 نقطة .

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 37 نقطة
2- الداخلية 36 نقطة
3- كوكاكولا 35 نقطة
4- القناة 35 نقطة
5- الترسانة 35 نقطة
6- منتخب السويس 34 نقطة
7- بتروجت 31 نقطة
8- النصر 29 نقطة
9- السكة 29 نقطة
10- زد إف سي 28 نقطة
11- المريخ 27 نقطة
12- جمهورية شبين 26 نقطة
13- النجوم 26 نقطة
14- الزرقا 23 نقطة
15- طنطا 20 نقطة
16- سرس الليان 20 نقطة

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