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مجلس الزمالك يقرر تعيين 3 متحدثين رسميين للنادي

الأحد 23/مايو/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال اجتماعه اليوم على تعيين 3 متحدثين رسميين باسم النادي.

وقرر مجلس الزمالك أن يكون هناك متحدث رسمي باسم النادي، ومتحدث إعلامي يكون دوره التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة، وكذلك متحدث خاص بقطاع الكرة.

وكشف حسين لبيب رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي الزمالك عن سبب عقد اللجنة لجلسة اليوم، حيث أكد أنها جاءت للاستماع لكل الأطراف خاصة للجنة السابقة.

أضاف لبيب أنه سيتم عقد اجتماع آخر بعد غد للترتيب لكل الأمور، موضحا أن هناك بعض الملفات تم العمل عليها قبل قدوم اللجنة للنادي، مشددا على أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بخصوص أي ملف.

وأوضح رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة سيتوجه إلى الإسكندرية غدا الإثنين لمؤازرة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

واختتم لبيب بأنه تم عقد اجتماع اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث قام الوزير بتكريم المجلس السابق، وقمنا كمجلس جديد وقديم بالقيام بعملية التسليم والتسلم.

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