شاهد.. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار سوهاج من حادث مروع

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في سوهاج، مقطع فيديو يوثق عملية نجاح سائق قطار في إيقافه قبل دهس توك توك وجد عالقا على شريط السكة الحديد في سوهاج بمنطقة الساحل قبلي.





وتمكن قائد القطار رقم 974 خط «القاهرة – الأقصر» من إيقاف القطار الذي كان يقوده بسرعه عالية عندما لمح وجود جثم غريب على شريط السكة الحديد من بعد، وباقترابه لاحظ وجود توك توك عالق على شريط السكة الحديد بمنطقة الساحل قبلي في سوهاج ووجود بعض الأهالي بجوار شريط السكة الحديد ينتظرون الكارثة.





وقبل وصول التوك توك بأمتار قليلة نجح سائق القطار في الوقوف قبل دهس المركبة، ودخل الأهالي لرفع التوك توك من على شريط السكة الحديد، رافعين أيديهم بالتحية لسائق القطار ومساعدة.





فيما ذكر قائد القطار الى متى يتم الإهمال من المواطنين ويتحمل سائقي القطارات اللوم، وأخبر برج المراقبة بما حدث وتابع السير في طريقة دون إصابات أو تأخير يذكر.



