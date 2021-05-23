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الهلال بطًلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمرة الثانية على التوالي

الأحد 23/مايو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
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 تمكن نادي الهلال رسمياً من الفوز ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (2020-2021) عقب فوزه على نظيره التعاون،  بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت  ضمن منافسات الجولة الـ29 بدوري المحترفين.

وبدأت المباراة قوية وسريعة من الفريقين، حيث هدد فريق التعاون مرمى الهلال في الدقيقة الأولى، بتسديدة على المرمى عن طريق ليندر تاوامبا، ولكن يتصدى لها عبدالله المعيوف.

وسجل الهلال هدفه الأول في الدقيقة (5) عن طريق محترفه الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار مرمى التعاون.

وجاءت أولى البطاقات الصفراء في المباراة بحلول الدقيقة (19) على لاعب التعاون ريان الموسى، بعد تدخله على نجم الهلال سالم الدوسري، وفي الدقيقة (24) جاءت تسديدة على المرمى لفريق التعاون عن طريق فيصل درويش، يشتتها دفاع الهلال.

وتبادل الهلال والتعاون الهجمات على مرمى الفريقين حتى انتهت  أحداث الشوط الأول بتقدم نادي الهلال بهدف دون رد.

وواصل نادي الهلال الضغط مع بداية الشوط الثاني وأضاع فرصة خطيرة  عن طريق الإيطالي سيبستيان جيوفينكو  الذي مرت تسديدته أعلى مرمى التعاون بقليل.

وأجري التعاون تبديلاً في الدقيقة 46 بدخول سيدريك أميسي بدلاً من فيصل درويش، ثم حصل مدافع الفريق إياغو سانتوس على بطاقة صفراء في الدقيقة 53، تلاه زميله محمد بوسبعان، بطاقة صفراء في الدقيقة 57.

وأجرى مدرب الهلال خوسيه مواريس تبديلاً بنزول أندريه كاريلو بدلاً من لوسيانو فيتو في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وحصل قائد الهلال سلمان الفرج على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على لاعب التعاون، كاد يكلفه البطاقة الحمراء لكن حكم اللقاء اكتفى بالإنذار عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

وسدد سالم الدوسري كرة خطيرة على مرمى التعاون ولكن الحارس كاسيو أنجوس تصدى لها ببراعة شديدة.

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