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لطلاب الثانوية العامة.. وزير التعليم يتحدث عن الامتحان النهائي ورسالة عاجلة

الإثنين 24/مايو/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات التجريبية للثانوية العامة عبارة عن "بروفات" للامتحان النهائي، معلقا: "هدفنا أن يكون كل شيء مظبوط".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن 440 ألف طالب هم من حضروا الامتحان التجريبي اليوم بما يعادل 77% من الطلاب المفترض أن يحضروا الامتحان، معلقا: "25% من الطلاب مهتموش يحضروا الامتحان رغم أن الامتحان معمول عشانهم".

وكشف الوزير، أن هناك 100 ألف طالب لم يهتموا بالحصول على كلمة السر لدخول الامتحان وتحديث التابلت، لافتا إلى أن الامتحان اليوم كان يستهدف تجربة الخوادم، حيث هناك 2300 مدرسة ثانوية حكومية بها خوادم مركزية وسيعقد بها الامتحانات.

ووجه رسالة إلى أولياء الأمور، "الامتحان النهائي سيكون مختلف في تأمينه، ووضعنا في اعتبارنا بدائل كثيرة، فلا تقلقوا"، منوها بأن هناك "بروفة" ثالثة للامتحانات ستجرى في 12 يونيو، مناشدا الطلاب حضور الامتحان التجريبي، مؤكدا أن الامتحان اليوم أتى بثماره.

ونفى ما تردد بأن الامتحان التجريبي اليوم كان نصفه إليكتروني ونصفه ورقي، معلقا: "دي شائعات".

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