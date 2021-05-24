Advertisements

مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين.. تعرف عليها (انفوجراف)

الإثنين 24/مايو/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، أمس الأحد، نهائيًا على 6 مشروعات قوانين وذلك بعد التصويت وقوفًا.

وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف هذه القوانين وجاءت كالتالي:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

5- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

6- مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين.. تعرف عليها (انفوجراف)
مجلس النواب يوافق نهائيًا على 6 مشروعات قوانين.. تعرف عليها (انفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروعات قوانين مجلس النواب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

"عندي أمراض مزمنة وسني كبير".. عمرو أديب يحكي تجربته مع لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يوم

جاريث بيل يهاجم ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 19 ساعة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- ليل يتوج بطلًا للدوري الفرنسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ يوم

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ حوالي 13 ساعة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 10 ساعة

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:35 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

01:11 ص

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

12:02 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

09:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»