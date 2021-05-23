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برفقة غادة عادل.. أحدث ظهور لرامز جلال

الأحد 23/مايو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان رامز جلال، جمهوره ومحبيه، صورة له مع الفنانة غادة عادل من خلال حسابه الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام.


وعلق رامز جلال على الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام "رامز_جلال #احمد_نوتردام”.

يشارك رامز جلال فى بطولة فيلم “أحمد نوتردام” بطولة غادة عادل خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

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