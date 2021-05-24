Advertisements

السفير الفلسطيني: نشكر السيسي على مبادرة إعادة الإعمار وجهوده لوقف إطلاق النار

الإثنين 24/مايو/2021 - 04:47 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
وجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة إعادة الإعمار وجهود الدولة المصرية لوقف إطلاق النار.

وقال "اللوح"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه يجب أن يتم وضع ترتيبات شاملة لإنهاء الحالة المتفاقمة خاصة في مدينة القدس وما يتعرض به حي الشيخ جراح.

وأكد أن استمرارية هذه الاعتداءات من شأنه أن يعيد اشتعال المنطقة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن القدس أعادت الاعتبار للقضية وأكدت على ضرورة إيجاد حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي من شأنه أن يساعد على استقرار الأمن.

وأشار إلى أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار دون أيه ترتيبات، مشيدًا بجهود مصر والمملكة الأردنية وتحركهما الدؤوب والمستمر والفاعل في هذه المرحلة، كما أشاد بجهود وزير الخارجية السفير سامح شكري وتحركاته لدعم المسار السياسي.

وأكد أنه لا خلاف بين الفصائل الفلسطينية بشأن ملف إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن محمود عباس هو الرئيس الفلسطيني الذي دعا إلى تشكيل حكومة وفاق تتولى إعادة إعمار قطاع غزة والتنسيق بالشراكة الكاملة مع الدولة المانحة.

واستطرد "نحن لا نتحدث عن أموال تضخ إلى الخزانة الفلسطينية، ويمكن لكل دولة أن تتولى مسئولية الإشراف على مساهمتها على إعادة الإعمار سواء من خلال شركاتها أو من خلال الشركات الوطنية الفلسطينية إذا لزم الأمر وهناك سابقة لذلك وقعت عام 2014.

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. رئيس "لجنة كورونا" يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في مصر (فيديو)

منذ يوم

بعد تصرفات جماهيره ضد الأهلي.. صن داونز يعتذر فى بيان رسمي

منذ حوالي 16 ساعة

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 10 ساعات

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ حوالي 6 ساعات

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ حوالي 10 ساعة

"عندي أمراض مزمنة وسني كبير".. عمرو أديب يحكي تجربته مع لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبدالعال يهاجم محمد الشناوي

منذ يوم

عاجل.. السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي أبو حمزة أسد الله

منذ حوالي 15 ساعة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:35 م

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

01:11 ص

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

12:02 ص

عاجل.. الولايات المتحدة تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا

03:50 ص

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

12:16 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»