السفير الفلسطيني: نشكر السيسي على مبادرة إعادة الإعمار وجهوده لوقف إطلاق النار

وجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة إعادة الإعمار وجهود الدولة المصرية لوقف إطلاق النار.





وقال "اللوح"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه يجب أن يتم وضع ترتيبات شاملة لإنهاء الحالة المتفاقمة خاصة في مدينة القدس وما يتعرض به حي الشيخ جراح.





وأكد أن استمرارية هذه الاعتداءات من شأنه أن يعيد اشتعال المنطقة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن القدس أعادت الاعتبار للقضية وأكدت على ضرورة إيجاد حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي من شأنه أن يساعد على استقرار الأمن.





وأشار إلى أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار دون أيه ترتيبات، مشيدًا بجهود مصر والمملكة الأردنية وتحركهما الدؤوب والمستمر والفاعل في هذه المرحلة، كما أشاد بجهود وزير الخارجية السفير سامح شكري وتحركاته لدعم المسار السياسي.





وأكد أنه لا خلاف بين الفصائل الفلسطينية بشأن ملف إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن محمود عباس هو الرئيس الفلسطيني الذي دعا إلى تشكيل حكومة وفاق تتولى إعادة إعمار قطاع غزة والتنسيق بالشراكة الكاملة مع الدولة المانحة.



