عاجل من لجنة مكافحة كورونا بشأن مدى خطورة الفطر الأسود والأبيض (فيديو)

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الفطر الأبيض موجود من قبل ومرتبط بانخفاض المناعة، مشيرا إلى أن الإعلام يلعب دورا في التهويل، مضيفا: "لا داعٍ لتخويف المواطنين بشأن انتشار الفطر الأسود والأبيض، كون الحالات تكاد تكون منعدمة، والمرض لا ينتقل من شخص لآخر"، لافتا إلى أن ظهوره مرتبط بالأدوية المثبطة لجهاز المناعة.





وناشد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، المرضى الذين يتناولون على أدوية مثبطة للمناعة وعلى رأسها الكورتيزون بالاهتمام بتناول الأدوية في بيئة معقمة.