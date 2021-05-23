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"الشوال وقع عليه".. مصرع طفل أثناء سيره بالشارع في الحوامدية

الأحد 23/مايو/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقي طفل مصرعه إثر سقوط جوال مخلفات عليه من أعلى سطح عقار بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على مرتكب الواقعة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى العميد أحمد الشرقاوي مأمور مركز الحوامدية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة طفل بالقرب من إحدى المدارس، بنطاق القسم.

المعاينة الأولية والفحص المبدئي كشفت أنه أثناء سير طفل بالشارع تصادف إلقاء أحد الأشخاص جوال مخلفات بناء من أعلى سطح العقار ما تسبب في وفاة الطفل.

وتمكنت القوات من القبض على الشخص المتسبب في الوفاة بالخطأ نفى تعمده ذلك مرجعا الأمر إلى كونه "دا قضاء وقدر.. مشوفتوش، وعمره كده".

وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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