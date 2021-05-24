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"تشريعية النواب" تناقش مشروع قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات اليوم

الإثنين 24/مايو/2021 - 05:24 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين لها، اليوم الاثنين، حيث يناقش الاجتماع الأول مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وذلك بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، مشروع قانون مُقدم من النائب سليمان وهدان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، وذلك بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة طبقًا لجدول أعمالها.

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