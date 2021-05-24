برفقة زوجها.. ياسمين صبري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تحرص الفنانة ياسمين صبري على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت ياسمين صبري، صورة جديدة لها وظهرت فيها برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة، واعتمدت على فستان أصفر طويل ملفت ومكياج جرئ وجذاب أظهر جمال ملامحها، ونالت الصورة على إعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض رمضان 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد ومن إخراج مرقس عادل