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أسعار الدولار في البنوك اليوم 24-5-2021

الإثنين 24/مايو/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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استقرت أسعار الدولار في مستهل التعاملات بالبنوك المصرية اليوم الإثنين، ليسجل سعر الدولار في مصر مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي تسجيل العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، ويجرى تداولها ببنوك قطر الوطني - مصر وإتش إس بي سي وبلوم مصر وكريدي أجريكول عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و5.73 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 18.98 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، والاسترليني 22.07 جنيه للشراء و22.36 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد سجل الدينار الكويتي 49.11 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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