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"استئصال العين أحيانا".. أستاذ طب عيون يكشف معلومات خطيرة عن الفطر الأسود

الإثنين 24/مايو/2021 - 06:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون، على حالة الضجة المثارة بشأن ظهور الفطر الأسود في مصر، قائلا: "الموضوع اوفر أوي، وأخذ حجم أكبر من حجمه".

وأشار "ياسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك ربطًا غير علمي بين السلالة الهندية، وظهور الفطر الأسود مما أصاب المصريين بهلع، موضحا أن الفطر الأسود نوع من الفطريات موجود منذ زمن وليس جديدا.

وأوضح، أن الفطر الأسود يصاب به من يعانوا من ضعف في المناعة، خاصة مرضى السكر الخارج عن السيطرة، مؤكدا أن علاج الفطر الأسود في بدايته يكون سهل جدا، وعلاجه متوفر، منوها بأن ما يتردد بشأن استئصال العين لا يكون إلا في حالات متدهورة جدا جدا وغالبا يتوفوا.

وأكد أنه لا يوجد ربط مباشر بين الإصابة بكورونا والفطر الأسود، موضحا أن الفطر الأسود غير معدي، وسيظل موجودا حتى بعد انتهاء كورونا، مناشدا المواطنين الحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابات الشديدة.

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