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نصائح مهمة لقائدي السيارات.. تعرف عليها

الأحد 23/مايو/2021 - 11:57 م
نصائح لقائدي السيارات
نصائح لقائدي السيارات
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توجد العديد من النصائح التي تهم مالكي المركبات أو العاملين عليها كسائقين، والتي تتعلق بسلامتهم وكذلك سلامة السيارة التي يعملون عليها أو يمتلكونها بشكل شخصي.

وتنتشر على الطرقات العديد من اللوحات الإرشادية، الموضوعة من قبل الإدارات المرورية بهدف الحفاظ على سلامة السائقين وكذلك الركاب والمارة، حيث تدعو إلى خفض السرعات والسير بالمقررة.

كما تحذر اللوحات الإرشادية من وجود المطبات الصناعية، أو لافتة مهمة دون عليها عبارة "تصحبكم السلامة"، و في الحقيقة هذه اللوحة تحتوي على عدة عناصر هامة، يجب أن يتبعها جميع قائدي السيارات لتجنب الوقوع في مكشلات كثيرة.

ويرصد موقع "الفجر" لقرائنا ومتابعينا الكرام أبرز النصائح لقائدي السيارات، والتي نستعرضها في السطور التالية:

الالتزام بالسرعات و الحارات المرورية المحددة

يجب الالتزام بالسرعات المقررة والحارات المرورية لتفادى مخاطر التصادم أو الحوادث المرورية، و من الضروري أن نلتزم بالحارات المرورية، و تجنب الانتقال من حارة إلى اخرى بعد القيام بإعطاء إشارة الانتقال المناسبة.

ضبط المرايات 

يجب على سائق السيارة أن يضبط المرآة جيداً، لتفادي مخاطر السيارت القادمة، ولذلك فمن الضروري أن نقوم بضبطها جيدًا لنتمتع بمستوى رؤية مثالي مع العلم أن الأبعاد غير حقيقية.

ربط حزام الأمان 

يعتبر حزام الأمان من أهم وسائل الحماية لقائدي السيارات، وتظهر قيمته في حالات التصادم، لذا من الضروري أن تقوم بارتدائه بمجرد أن دخلت سيارتك و قمت بتشغيلها.

إضائة مصابيح السيارة عند الضرورة

يجب على قائد السيارة إضاءة المصابيح في الأوقات الليلية أو عند حالات الشبورة الجوية و انعدام الرؤية، فلابد أن تتمتع سيارتك بمصابيح قوية تمنحك أفضلية الرؤية وكشف جميع زوايا الطريق.

ملئ خزان الوقود 

يجب الحفاظ على خزان الوقود ممتلئاً حتى لا نتعرض  لموقف حرج للغاية متمثل في  نفاذ خزان الوقود، ما يترتب عليه توقف السيارة عن العمل وعدم القيام بأدائها، و لذلك ننصح دائمًا بالتأكد من مستوى الوقود داخل السيارة.

الصيانة الدورية للسيارة

يجب عمل الصيانة الدورية للسيارة من أجل الحفاظ على محركها، وتجنب الكثير من الأعطال التي قد تتفاقم نتيجة الإهمال، مثل فحص سوائل التبريد، وموعد تغيير شمعات الاحتراق "البوجيهات" والسيور، و فلاتر السيارة المتعددة.

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