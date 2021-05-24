Advertisements

لحظة الحسم تقترب.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري الأبطال

الإثنين 24/مايو/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
يترقب عشاق الساحرة المستديرة نهائي دورى أبطال أوروبا المقرر أن يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي البطولة المرتقب وهي البطولة الأعلى مشاهدة في العالم.


ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب دا لوز بمدينة لشبونة البرتغالية، وهو نفس الملعب الذي أستضاف مباراة النهائي للموسم الماضي و التي أقيمت بين باريس سان جيرمان الفرنسي و بايرن ميونخ الألماني.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري.


وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة بي ان سبورت 1 التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي الابطال مانشستر سيتي ضد تشيلسي دوري ايطال اوروبا

أخبار تهمك

تعليق كلوب بعد الفوز على كريستال بالاس واحتلال المركز الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مفاجئة على رادار الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انتهاء أزمة نجم الزمالك المالية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

جاريث بيل يهاجم ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية كبرى مرتقبة بين برشلونة و يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يغازل الأهلي.. وبيراميدز يتدخل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ ساعة و 17 دقيقة

سهام صالح خارج قناة الأهلي قريباً

منذ حوالي 7 ساعات

طارق يحيى لـ اتحاد الكرة: عليكم إلغاء المباراة الفاصلة وإعلان الزمالك بطلا لدوري 99

منذ 39 دقيقة

لهذا السبب.. حسن الرداد يوجه الشكر لمصطفى شعبان وعمرو سعد

منذ ساعة و 23 دقيقة

"عندي أمراض مزمنة وسني كبير".. عمرو أديب يحكي تجربته مع لقاح كورونا

منذ ثلث ساعة

عاجل- ليل يتوج بطلًا للدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار سوهاج من حادث مروع

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ليون المتوقع ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة بايرن ميونيخ وليون الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:11 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين: المستشفيات ممتلئة بالمصابين (فيديو)

مصر توجه ضربة قاضية لأثيوبيا ببناء هذا السد.. وأديس أبابا تحاول نيل رضا السودان

08:35 م

أقوى تصريح لوزير الري بشأن سد النهضة وإثيوبيا

12:02 ص

عاجل.. وزير الري يكشف عن صدمة بشأن مفاوضات سد النهضة

12:21 ص

جاريث بيل يهاجم ريال مدريد

01:02 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»