لحظة الحسم تقترب.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري الأبطال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة نهائي دورى أبطال أوروبا المقرر أن يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي البطولة المرتقب وهي البطولة الأعلى مشاهدة في العالم.





ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب دا لوز بمدينة لشبونة البرتغالية، وهو نفس الملعب الذي أستضاف مباراة النهائي للموسم الماضي و التي أقيمت بين باريس سان جيرمان الفرنسي و بايرن ميونخ الألماني.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري.



