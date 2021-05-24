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طرح تذاكر السوبر الإفريقى للجماهير بداية من الغد عبر موقع الإتحاد القطرى

الإثنين 24/مايو/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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علمت مصادر "الفجر الرياضى" أنه تقرر طرح عدد مايقارب 2900 تذكرة للجماهير عبر موقع الإتحاد القطرى لكرة القدم بدءا من الغد الإثنين.

بالإضافة لذلك فالتذاكر المطروحة عبر الموقع ستكون متاحة بأسبقية الحجز وبعدد محدد لكل زائر.

وكانت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي قد أعلنت سابقا الموافقة على حضور الجماهير على أن يقتصر الحضور على الجماهير ممن حصلوا على جرعتى لقاح فيروس كورونا داخل دولة قطر بحيث لا تقل أعمار المشجعين عن 12 عاما.

ويلتقى الأهلى الجمعه المقبلة أمام نهضة بركان بمباراة السوبر والمقرر إقامتها باستاد حمد بن جاسم بنادى السد الرياضى حيث من المقرر أن يصل الأهلى خلال ساعة من الآن إلى مطار الدوحة بينما يصل نهضة بركان غدا.

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